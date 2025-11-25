Ladrão armado rouba mulher em plena luz do dia em Vilhena

Na manhã desta terça-feira, 25 de novembro de 2025, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de roubo à pessoa na Avenida Celso Mazutti, no bairro Jardim Eldorado, em Vilhena, nas proximidades do Detran.

Segundo apurou o Extra de Rondônia, ao chegar ao local, a guarnição da Rádio Patrulha manteve contato com a vítima, que relatou que trafegava de bicicleta quando um homem não identificado, também em uma bicicleta, aproximou-se e anunciou o assalto.

A mulher contou que o criminoso levantou a camisa, exibindo uma arma de fogo presa à cintura, e subtraiu uma bolsa feminina de cor cinza, um aparelho celular modelo Xiaomi, um cartão bancário do Nubank, um cartão da Caixa Econômica Federal, além de seu RG e CNH.

Após o roubo, o autor fugiu rapidamente, tomando rumo ignorado. A guarnição realizou buscas pela região, mas ninguém foi localizado.

A ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia Civil, que deve investigar o caso.