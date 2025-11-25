Mulher denuncia irmão por descumprir medida protetiva e fazer ameaças em área rural de Chupinguaia

Na manhã desta terça-feira, 25 de novembro de 2025, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência na Linha 85, Kapa 54, no distrito de Boa Esperança, em Chupinguaia.

Segundo apurou o Extra de Rondônia, ao chegar ao local, a guarnição manteve contato com a solicitante, que relatou possuir medida protetiva contra o próprio irmão.

Conforme a ordem judicial vigente desde 2018, ele deve manter distância mínima de 300 metros, porém o suspeito teria se aproximado de sua residência em desacordo com a determinação.

A vítima contou ainda que, há cerca de três dias, o irmão permaneceu na casa de um vizinho localizada a menos de 50 metros de sua propriedade. O homem teria passado a noite na área externa após o morador impedir sua entrada no imóvel.

Durante esse período, segundo relato, o suspeito proferiu ameaça direta, afirmando que “agora ou ele iria para a cadeia ou ele ia para o cemitério, mas que ele ia fazer o que tinha que fazer”.

Ela relatou também que o irmão portava um facão e que teme pela própria integridade física e pela de seu filho de 15 anos. A mulher acrescentou que o suspeito é usuário de drogas, costuma perambular pelo distrito e região e possui histórico de agressividade, inclusive com laudos judiciais que indicam transtorno de personalidade em processo no qual respondeu por homicídio que vitimou seu cunhado.

De acordo com a vítima, o conflito atual é agravado por desavenças relacionadas ao inventário dos bens deixados pela mãe, o que teria motivado novas aproximações e intimidações por parte do suspeito.

A guarnição constatou que a residência da vítima está situada em área rural isolada e vulnerável, o que aumenta o risco devido ao descumprimento da medida protetiva e ao histórico de violência familiar.

Diante dos fatos, a ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia Civil de Vilhena, para adoção de providências urgentes.