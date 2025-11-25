No aniversário de Vilhena, deputado Ezequiel Neiva participa da entrega de três campos de futebol com gramado sintético

Vilhena celebrou neste domingo (23) seus 48 anos de fundação, com uma série de atividades esportivas promovidas pela Prefeitura.

E como parte das comemorações, o deputado estadual Ezequiel Neiva (União Brasil) participou da entrega de três campos de futebol com gramado sintético e iluminação, beneficiando diretamente os moradores dos bairros Assossete, Marcos Freire e São José.

Os novos espaços representam um importante investimento em lazer e esporte no município. A cerimônia de entrega contou com jogos amistosos entre escolinhas de futebol infantil, uma partida feminina e um confronto entre as equipes do gabinete do deputado e da Câmara de Vereadores.

Moradores dos bairros Assossete, Marcos Freire e São José (Foto: Alexandre Almeida)

O investimento total nos três campos foi de R$ 1.107.953,03, dos quais R$ 857.953,03 foram viabilizados pelo deputado Ezequiel Neiva, e R$ 250 mil foram garantidos como contrapartida pela Prefeitura de Vilhena. A iniciativa contou com o apoio do prefeito Delegado Flori, do governador Marcos Rocha e dos vereadores Jander Rocha e Nego Moraes.

Campos de futebol com gramado sintético e iluminação (Foto: Alexandre Almeida)

Para Ezequiel Neiva, os novos campos são um verdadeiro presente para a população. “O aniversário é de Vilhena, mas quem recebe o presente são os moradores. Estes espaços foram pensados para cuidar da saúde, estimular hábitos saudáveis e oferecer mais qualidade de vida aos jovens”, destacou o parlamentar.

Atividades esportivas promovidas pela Prefeitura (Foto: Alexandre Almeida)

O deputado também ressaltou que os investimentos em Vilhena têm sido constantes ao longo dos últimos anos. O município recebeu R$ 4 milhões para a saúde, R$ 2 milhões para reforma e ampliação das UTIs do Hospital Regional, R$ 1,3 milhão para cirurgias ginecológicas, além de recursos para o asfaltamento do acesso ao CTR, mais de R$ 3 milhões para a melhoria da infraestrutura escolar e a entrega de tubos metálicos que substituíram antigas pontes de madeira.

Gramado sintético e iluminação (Foto: Alexandre Almeida)

Ezequiel Neiva atribuiu os avanços à parceria sólida com a administração municipal. “Temos alcançado tantos resultados porque encontramos as portas abertas para trabalhar. O prefeito Delegado Flori e sua equipe, juntamente com os vereadores Rose Batista da Saúde, Nego, Jander Rocha e Pedrinho Sanches, têm sido fundamentais para que esses investimentos aconteçam”, afirmou.

O suplente de deputado federal Wiveslando Neiva (União Brasil) também participou da entrega e reforçou a importância das ações. “Os recursos destinados pelo deputado Ezequiel Neiva têm transformado a realidade das pessoas, promovendo oportunidades, bem-estar e qualidade de vida”, declarou.

Para 2026, já estão previstos mais três campos de grama sintética, em parceria com a Prefeitura, ampliando ainda mais as opções de lazer e práticas esportivas para a população.