PIMENTEIRAS: prefeita anuncia cancelamento de rodeio de praia após impossibilidade de liberação de recursos; vídeo

A Prefeitura de Pimenteiras do Oeste anunciou na manhã desta terça-feira, 25, o cancelamento do rodeio de praia, evento que estava previsto para ocorrer no final desta semana.

O comunicado foi feito pela prefeita Valéria Garcia, acompanhada do secretário da Secretaria Municipal de Acompanhamento de Planejamento e Convênios, Everton Nogueira de Menezes, em pronunciamento à população do Cone Sul.

Segundo a prefeita, a gestão municipal estava empenhada na realização do evento, que contava com recursos destinados pela deputada Rosângela Donadon. No entanto, apesar dos esforços, a liberação do recurso não ocorreu dentro do prazo necessário.

Valéria explicou que diversos trâmites burocráticos exigiam tempo hábil para que o município pudesse cumprir todas as etapas legais. Com o fim do exercício de 2025 se aproximando e sem novas datas disponíveis para reorganizar o cronograma, a prefeitura ficou impossibilitada de seguir com a programação.

O secretário Everton Nogueira de Menezes detalhou que todas as etapas sob responsabilidade da prefeitura foram executadas, incluindo o envio da documentação exigida. Porém, o empenho do recurso pelo governo estadual, esperado até o dia anterior ao anúncio, não foi realizado, inviabilizando a continuidade do processo.

Ele destacou ainda que o evento era muito aguardado pelos moradores e representaria um marco para o município. Everton também agradeceu à deputada Rosângela Donadon pelo apoio, além da Câmara de Vereadores, que estava preparada para autorizar os trâmites necessários assim que o recurso fosse empenhado.

Com o cancelamento, a prefeitura informou que permanece comprometida em buscar novos investimentos para eventos e ações futuras, reforçando que a decisão foi tomada para evitar irregularidades e garantir respeito às normas legais.

