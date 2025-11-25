PRF apreende armas, munições e drogas durante fiscalização em Vilhena e Nova Mamoré

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Rondônia registrou duas ocorrências de destaque envolvendo a apreensão de armas, munições e drogas durante fiscalizações de trânsito em rodovias federais neste final de semana.

O primeiro caso ocorreu na última sexta-feira (21), por volta das 23h05, no km 12 da BR-364, em Vilhena. A equipe policial deu ordem de parada a um veículo de passeio e, durante o procedimento, um dos passageiros apresentou atitude suspeita ao tentar esconder um objeto, o que motivou uma busca minuciosa no automóvel.

Na lateral do banco, os policiais encontraram um revólver calibre 38 e seis munições intactas. Durante a busca pessoal, também foram localizados aproximadamente 2 gramas de maconha. O suspeito foi preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e porte de droga para consumo, sendo encaminhado à Delegacia da Polícia Civil de Vilhena.

No dia seguinte (22), por volta das 14h, no km 75 da BR-421, em Nova Mamoré, outra equipe da PRF realizou nova prisão em flagrante, também por porte de arma de fogo. Durante a abordagem a uma motocicleta, os policiais encontraram sete caixas de munição, totalizando 350 unidades de calibre 22.

Questionado sobre a arma correspondente, o condutor afirmou que ela estava em sua residência e entregou voluntariamente uma garrucha artesanal. O homem e o material apreendido foram encaminhados à Delegacia da Polícia Civil de Guajará-Mirim para as providências cabíveis.