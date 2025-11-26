Adolescentes abrigados ameaçam servidoras e causam tumulto em unidade de acolhimento em Vilhena

Na manhã de terça-feira, 25 de novembro de 2025, a Polícia Militar foi acionada para averiguar uma situação tumulto e ameaças na Unidade de Acolhimento da Criança e Adolescente de Vilhena.

Segundo apurou o Extra de Rondônia, no local a guarnição da Rádio Patrulha manteve contato com a coordenadora da casa e com a cuidadora, as quais relataram que dois menores abrigados têm causado transtornos constantes ao andamento das atividades.

Entre as condutas citadas estão chutar portas, pular janelas, desobedecer às orientações da direção e proferir frases como: “eu sou da favela, não mexa comigo”.

As funcionárias informaram ainda que um dos adolescentes afirmou: “me dê controle porque sou de facção”, além de ter feito gestos com as mãos simulando arma de fogo e apontado em direção às servidoras, em tom de ameaça.

Relataram também que, na data da ocorrência, os menores estavam tomando banho e fazendo algazarra, perturbando a rotina da unidade. No momento em que a coordenadora tentou adverti-los, um deles teria afirmado: “eu vou mandar te matar lá fora”.

Diante da situação, a guarnição acionou o Conselho Tutelar, que informou que compareceria ao local para acompanhamento.

Em seguida, os adolescentes e as comunicantes foram conduzidos para a Delegacia de Polícia Civil, onde o caso foi apresentado às autoridades competentes para as providências cabíveis.