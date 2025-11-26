Carreta pega fogo e irmão da proprietária é suspeito de incêndio criminoso em Pimenteiras

No começo da madrugada de terça-feira, 25 de novembro de 2025, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de incêndio possivelmente criminoso em uma carreta, na Rua Rio de Janeiro, região central de Pimenteiras do Oeste.

Segundo apurou o Extra de Rondônia, ao chegar ao local, a equipe policial conversou com a solicitante, a qual relatou que havia cedido a carreta para que seu irmão a utilizasse como moradia.

Contudo, informou que nesta data havia pedido que ele desocupasse o veículo, pois pretendia devolvê-lo ao ex-patrão, já que não conseguiu concluir o pagamento.

A mulher contou que, por volta das 22h, percebeu um clarão e, ao sair de sua residência — situada próxima ao local onde a carreta estava estacionada, constatou que o veículo estava sendo consumido pelas chamas.

Ela informou ainda que, pouco tempo depois, uma ambulância e um caminhão-pipa da prefeitura chegaram ao local, fato que lhe causou estranheza por indicar que alguém poderia ter acionado os órgãos antes mesmo de ela notar o incêndio.

A solicitante suspeita que seu irmão, apontado como possível autor, tenha ateado fogo intencionalmente com o objetivo de causar dano e evitar sua ida para um internamento em uma casa de recuperação previsto para o dia seguinte.

O suspeito foi socorrido pela ambulância do hospital local, onde permaneceu em atendimento. A guarnição não foi autorizada a conversar com ele devido ao atendimento médico, mas foi informada de que as lesões atingiram membros inferiores, parte posterior do corpo e tronco.

Os policiais constataram que as chamas destruíram boa parte do interior da cabine e que o fogo aparentemente teve início na cama, embora não tenha sido possível identificar a causa exata ou o meio utilizado.

A ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia Civil de Cerejeiras, onde serão tomadas as providências cabíveis.