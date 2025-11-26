Creche é furtada pela terceira vez em pouco mais de um mês em Vilhena

Na manhã desta quarta-feira, 26 de novembro de 2025, a guarnição da Rádio Patrulha foi acionada para atender uma ocorrência de furto na creche José Paulo Pães, localizada na Avenida Melvin Jones, no bairro Moisés de Freitas, em Vilhena.

Segundo apurou o Extra de Rondônia, no local, os policiais entraram em contato com a diretora da instituição, que relatou o furto de aproximadamente 16 fios de cabo de cobre de 185 mm.

Segundo imagens de câmeras de segurança, a ação criminosa ocorreu por volta das 3h da madrugada. O prédio é monitorado por empresas de segurança, mas o crime só foi percebido na manhã de hoje, quando funcionários chegaram para trabalhar e encontraram o dano.

De acordo com a direção, o suspeito teria invadido a creche pulando o muro. Esta é a terceira vez, em cerca de 35 dias, que a instituição é alvo de furtos, possivelmente cometidos pelo mesmo homem, que aparece nas gravações com características físicas semelhantes.

A ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia Civil, que dará continuidade às investigações para identificar e localizar o autor.