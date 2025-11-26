Deputada federal Cristiane Lopes garante apoio aos produtores de Porto Velho com o Projeto Terra Fértil

Com o intuito de valorizar quem produz o alimento que chega à mesa dos rondonienses, a deputada federal Cristiane Lopes (União Brasil) realizou o lançamento oficial do Projeto Terra Fértil, uma iniciativa desenvolvida em parceria com o Instituto Federal de Rondônia (IFRO) que promete impulsionar a agricultura familiar em Porto Velho e diversas regiões do estado.

O projeto nasce a partir de recursos destinados pela parlamentar, que tem colocado o fortalecimento do setor rural como uma prioridade de seu mandato.

Durante a cerimônia, Cristiane Lopes destacou a força do agricultor familiar e o impacto que o Terra Fértil terá na produção e na geração de renda.

“Rondônia é um estado que se sustenta e tem potencial para alimentar o Brasil, e o agricultor familiar precisa ser valorizado. O Terra Fértil nasce para garantir mais produção, renda e qualidade de vida às famílias que trabalham de sol a sol para colocar alimento na nossa mesa. É uma alegria transformar esse sonho em realidade ao lado do IFRO”, afirmou.

A proposta do Terra Fértil é ampliar oportunidades no campo, fortalecer associações, cooperativas, comunidades ribeirinhas e indígenas, além de apoiar produtores individuais que movem a economia local. O IFRO será responsável pela execução técnica e pelo acompanhamento das ações, garantindo suporte, capacitação e orientação para que as famílias possam aumentar a produtividade e conquistar mais autonomia.

O coordenador do projeto, professor Murilo Silveira, reforçou a importância estratégica da iniciativa.“Mais de 80% das propriedades rurais rondonienses pertencem à agricultura familiar. São esses produtores que garantem a segurança alimentar e mantêm vivas as tradições do campo”, afirmou.

A solenidade reuniu autoridades, lideranças rurais, produtores e profissionais da área agrária. Entre os presentes estavam o secretário adjunto do Estado, Douglas Benner, o prefeito de Theobroma, Gilliard, o vereador de Porto Velho, Pedro Geovar, e o vereador de Candeias do Jamari, Silas, além de representantes de instituições parceiras comprometidas com o fortalecimento do setor.

Cristiane Lopes afirmou que continuará trabalhando para ampliar investimentos no setor rural e fortalecer políticas públicas voltadas ao produtor.

“Quero agradecer a cada produtor rural, às lideranças e ao IFRO por acreditarem neste projeto. O Terra Fértil nasce do diálogo, da união e do compromisso com quem faz Rondônia crescer. Tenho orgulho de caminhar ao lado de vocês e reafirmo que seguirei trabalhando para que mais recursos, oportunidades e melhorias cheguem ao nosso campo. Muito obrigada a todos pela confiança e pelo apoio”, finalizou a deputada Cristiane Lopes.