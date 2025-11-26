Flamengo empata com Atlético-MG e perde chance de definir campeonato

Atlético-MG e Flamengo empataram por 1 a 1 nesta terça-feira (25), na Arena MRV, pela 36ª rodada do Brasileirão.

Bernard abriu o placar para os donos da casa, e Bruno Henrique igualou o placar já nos acréscimos.

Com a derrota do Palmeiras para o Grêmio, o Rubro-Negro desperdiçou a chance de confirmar o título brasileiro nesta noite.

Atlético-MG x Flamengo: como foi o jogo?

De olho na final da Libertadores, Filipe Luís mandou a campo equipe alternativa. O primeiro tempo na Arena MRV mostrou um Flamengo dominante em volume e criação, mas incapaz de transformar superioridade em gol. Mesmo com maior posse, mais finalizações e três ocasiões claras do lado rubro-negro, o Atlético-MG soube ser eficiente e abriu o placar na única grande oportunidade que teve. Em jogada construída pelo lado esquerdo, Dudu venceu Emerson Royal, foi à linha de fundo e serviu Bernard, que finalizou para abrir o placar e levar o Galo em vantagem para o intervalo.

O Fla, apesar de não ter feito uma grande primeira etapa, produziu o suficiente para alterar o cenário. Samuel Lino acertou a trave em uma das chegadas mais perigosas, Everson evitou o empate ao defender uma cabeçada à queima-roupa, e Léo Pereira desperdiçou a chance mais clara ao finalizar, cara a cara com o gol, para fora. A equipe alternou ataques pelos dois lados, mas esbarrou na própria falta de precisão. O Atlético, por sua vez, apostou no contra-ataque e insistiu em jogadas pela esquerda, de onde saiu o gol de Bernard.

Atrás do placar, Filipe Luís acionou os principais jogadores no banco de reservas. Bruno Henrique, logo no intervalo, Arrascaeta e Jorginho, logo aos oito minutos, entraram em campo. O Rubro-Negro se postou no campo de ataque buscando furar a retranca do Galo. Aos 13′, Samuel Lino teve mais uma oportunidade de marcar de cabeça, mas Everson fez outra grande defesa.

O domínio do Flamengo na posse de bola se manteve, mas o controle não se converteu em muitas chances. Já aos 44 minutos, Gonzalo Plata recebeu cruzamento de Léo Pereira e cabeceou para acertar a trave. O gol saiu aos 46′, com Danilo lançando a bola na área e Bruno Henrique, de cabeça, igualando o placar na Arena MRV. O empate, contudo, não foi o suficiente para confirmar o título do Brasileirão para o Rubro-Negro nesta rodada.

O que vem por aí?

O Flamengo volta as atenções para a final da Libertadores, diante do Palmeiras, no próximo sábado (29), no Estádio Monumental de Lima, no Peru. Já o Galo volta a campo no domingo (30) e visita o Fortaleza na Arena Castelão, em jogo atrasado da 35ª rodada do Brasileirão.