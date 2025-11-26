Homem é detido por suspeita de comércio de drogas em Vilhena

No começo da noite de terça-feira, 25 de novembro de 2025, a Polícia Militar recebeu denúncia anônima relatando possível comércio de entorpecentes em frente a um mercado localizado na Rua Jamari, no bairro São José, em Vilhena.

Segundo apurou o Extra de Rondônia, a equipe policial deslocou-se ao endereço indicado para verificar a veracidade das informações.

Ao chegarem, os militares visualizaram um suspeito no exato momento em que entregava um invólucro a um segundo indivíduo, caracterizando uma possível transação de droga.

Ao perceber a aproximação de um policial, o suspeito tentou fugir, mas foi acompanhado e detido. Durante a abordagem, ele resistiu ativamente, sendo necessário o uso de técnicas de imobilização para contê-lo. Para garantir a segurança da equipe e do próprio abordado, foi necessário o uso de algemas.

Ainda conforme apurado, ao notar que seria preso, o homem arremessou seu aparelho celular ao solo, na tentativa de danificá-lo e eliminar possíveis provas.

Com o suspeito, os policiais encontraram uma bolsa preta contendo um invólucro de substância aparentando ser maconha. O segundo envolvido, ao perceber a aproximação da guarnição, fugiu tomando rumo ignorado, levando consigo possivelmente porções de droga.

O detido foi conduzido para a Delegacia de Polícia Civil, juntamente com o material apreendido, incluindo uma bicicleta elétrica, a bolsa preta, uma jaqueta preta e o aparelho celular parcialmente danificado.