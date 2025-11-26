Homem é preso após invadir casa da mãe e descumprir medida protetiva em Vilhena

Na noite de terça-feira, 25 de novembro de 2025, a guarnição da Rádio Patrulha deslocou-se até o bairro Cidade Verde, em Vilhena, para atender uma ocorrência de descumprimento de medida protetiva.

Segundo apurou o Extra de Rondônia, no local a equipe policial entrou em contato com a solicitante, a qual relatou ser beneficiária de medida protetiva de urgência expedida em desfavor de seu filho.

A ordem judicial determina o afastamento do lar, a proibição de aproximação da vítima e de seus familiares, além da impossibilidade de manter contato por qualquer meio de comunicação.

Conforme informado à guarnição, o suspeito teria invadido a residência, ido até o quarto e passado a proferir xingamentos e ameaças, perturbando todos os moradores do imóvel.

Embora as ofensas não tenham sido direcionadas a uma pessoa específica, ocorreram em contexto de violação direta da medida protetiva vigente.

Diante da materialidade e autoria evidenciadas, os policiais realizaram a abordagem e deram voz de prisão ao infrator, que foi conduzido para a Delegacia de Polícia Civil, onde foram tomadas as providências cabíveis.