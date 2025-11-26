Homem é preso por desvio de energia e Conselho Tutelar assume cuidado de três crianças em Vilhena

Nesta quarta-feira, 26 de novembro de 2025, a guarnição da Rádio Patrulha foi acionada para atender uma ocorrência de furto de energia em um imóvel localizado na Rua 1713, no bairro Jardim Primavera, em Vilhena.

Segundo apurado pelo Extra de Rondônia, no local os policiais entraram em contato com servidores da Energisa.

O técnico responsável pela equipe informou que foi constatado um desvio de energia elétrica no endereço. A situação foi confirmada após inspeção no padrão de consumo.

Ao conversar com o morador, ele admitiu ter realizado a ligação clandestina. Disse estar desempregado e com o seguro-desemprego bloqueado, afirmando que recorreu ao desvio por não ter condições financeiras de pagar a conta de luz.

O homem relatou ainda que cria sozinho três filhos menores, sendo que um deles sofre de asma e depende de um aparelho elétrico de inalação durante crises respiratórias.

A Perícia Técnico-Científica (Politec) esteve no local e confirmou o desvio. O Conselho Tutelar foi acionado, e uma conselheira assumiu os procedimentos relacionados às crianças, uma vez que o homem não possui familiares na cidade para auxiliá-lo.

Diante dos fatos, o morador recebeu voz de prisão e foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil, onde foram adotadas as providências cabíveis.