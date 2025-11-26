Homem entra em banheiro feminino e caso gera desentendimento em comércio de Vilhena

No começo da madrugada desta quarta-feira, 26 de novembro de 2025, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência em um estabelecimento comercial na Avenida Tancredo Neves, no bairro Jardim Eldorado, em Vilhena.

Segundo apurou o Extra de Rondônia, a guarnição da Rádio Patrulha foi chamada após um Sargento da Polícia Militar solicitar apoio diante de uma situação envolvendo um homem que teria entrado no banheiro feminino do estabelecimento.

No local, a equipe manteve contato com o militar, que relatou que o cidadão havia ingressado, por duas vezes, no banheiro destinado ao público feminino, sendo a conduta presenciada por outros frequentadores e por sua acompanhante.

Conforme o relato, ao ser questionado sobre o motivo de retornar ao sanitário, o homem teria respondido em tom alterado, dizendo: “o que você tá me cobrando, quem é você, quer resolver aqui, vem maluco”.

Ainda de acordo com o Sargento, o indivíduo teria se dirigido à mesa onde ele estava e, adotando postura e tom intimidador, perguntou “se sabia com quem estava falando”, alegando que estava sendo indevidamente cobrado. O militar então se identificou como policial, momento em que o homem teria mantido postura provocativa.

Ao conversar com a guarnição, o suspeito confirmou ter entrado no banheiro feminino, mas afirmou que o fez por engano, acreditando tratar-se do sanitário masculino.

Disse ainda que o banheiro é individual e que não havia ninguém em seu interior no momento da entrada. Ele declarou que o desentendimento verbal ocorreu após deixar o local, negando ter gerado tumulto ou ter agido com intenção ilícita.

O homem foi conduzido para a Delegacia de Polícia Civil, acompanhado de um advogado, onde a ocorrência foi registrada.