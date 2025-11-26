Ieda Chaves participa de encontro nacional que articula pauta feminina no Legislativo

A deputada estadual Ieda Chaves (União Brasil) integra a comitiva rondoniense durante a 1ª Marcha Nacional dos Deputados Estaduais, realizada na última segunda-feira (24), em Brasília (DF). O evento é promovido pela União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais (Unale) em parceria com a Confederação Nacional de Municípios. O evento encerra hoje (25).

A programação de abertura incluiu o Encontro Nacional de Legisladoras, que reuniu parlamentares estaduais de todas as regiões do país para debater o fortalecimento da representação política feminina. Durante o encontro, foi instituído o Fórum Nacional de Mulheres Legisladoras, instância permanente voltada ao diálogo e à articulação entre mulheres que ocupam cadeiras nos parlamentos estaduais e municipais.

Na avaliação da parlamentar, que também preside a Procuradoria Especial da Mulher (PEM) da Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero), a política demanda sensibilidade e um olhar plural. “Não é questão de ser mais, é questão de sermos iguais. Porque nós, mulheres, temos um olhar diferente, nós temos uma sensibilidade diferente. E o homem e a mulher se completam e a sociedade ganha, todos ganham”, afirmou.

A presidente da Unale, deputada Tia Ju (Republicanos – RJ), reforçou o papel da iniciativa. “A realização deste encontro fortalece os nossos princípios, mulheres que legislam, que lideram, que constroem pontes e que enfrentam desafios. A Unale reafirma seu compromisso com a ampliação da participação feminina nos espaços de poder e, principalmente, nos Legislativos Estaduais”, declarou aos participantes do evento.

Troca de experiências

O encontro também consolidou uma rede de apoio e troca de experiências entre as legisladoras, além de fortalecer a agenda de gênero nas casas legislativas. As parlamentares apresentaram a Carta das Mulheres Parlamentares em um espaço de leitura, debate e aprovação do documento, que reúne pautas prioritárias das representantes de todas as regiões do país.

“Quero Você Eleita”

A cofundadora do movimento “Quero Você Eleita”, Gabriela Rollemberg, contribuiu com reflexões sobre o tema e apresentou a Carta das Mulheres para a 30ª Conferência das Partes (COP30), construída por diferentes órgãos dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário.

“É uma construção coletiva de várias organizações. Mais de 80 instituições colaboraram e participaram. A Unale contribuiu para que possamos não só trazer as mulheres para a política, mas fazer com que elas permaneçam. Seja quem você for, é importante ter consciência da relevância da representação feminina”, disse Gabriela.

Protagonismo feminino

Segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), em 2024, as mulheres representam 52,4% do eleitorado, o que confirma a predominância do público feminino nas estatísticas nacionais. “Mulher inspira mulher com competência, com o olhar atento e com a luta. Porque isso é lutar, é mostrar para outras mulheres que nós podemos. Só precisamos sair da zona de conforto e agir para ajudar outras mulheres, para ajudar a sociedade como um todo. É isso. Eu sou uma, mas não sou só”, concluiu Ieda Chaves.