Motociclista sofre fratura exposta após ser atingida por carro em Vilhena

Na tarde desta quarta-feira, 26 de novembro de 2025, uma motociclista ficou gravemente ferida após um acidente de trânsito no cruzamento da Avenida Melvin Jones com a Rua Cláudio Rossela, no bairro Cristo Rei, em Vilhena.

A guarnição da Polícia Militar realizava patrulhamento pela via quando se deparou com a colisão.

Segundo informações da PM, a condutora da motocicleta Biz seguia em direção à BR-364, quando um veículo Gol, de cor preta, teria invadido a preferencial e colidido frontalmente com a moto.

Com o impacto, a vítima sofreu fratura exposta na perna esquerda, escoriação na perna direita e ferimentos no punho direito.

A motociclista foi socorrida por uma equipe da Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros e encaminhada ao Hospital Regional. O motorista do carro fugiu do local sem prestar socorro.

A área foi isolada pela PM, porém a equipe da Polícia Técnico-Científica (Politec) não pôde comparecer, pois estava empenhada em outra perícia no município de Pimenteiras do Oeste.

A ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia Civil, que deve apurar as circunstâncias do acidente e tentar identificar o condutor envolvido.