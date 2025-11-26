Facebook Instagram
quarta-feira, 26 de novembro de 2025.

Mulher morre após colisão entre motoneta e picape em Vilhena

Câmeras de segurança registraram o momento do acidente
O Corpo de Bombeiros foi acionado, porém, ao chegar ao local, constatou que Liliane já estava sem vida

Uma mulher identificada como Liliane Costa Reginaldo, de 32 anos, morreu na tarde desta quarta-feira, 26 de novembro de 2025, após se envolver em uma colisão com uma picape no cruzamento da Avenida Curitiba com a Avenida Presidente Nasser, no bairro Jardim América, em Vilhena.

Imagens de câmeras de segurança instaladas nas proximidades registraram o momento exato da batida.

A vítima conduzia uma motoneta e seguia pela via sentido Cuiabá, quando atingiu uma caminhonete que transitava no sentido Avenida Rondônia.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, porém, ao chegar ao local, constatou que Liliane já estava sem vida. A área foi isolada pela Polícia Militar até a conclusão dos trabalhos da Perícia Criminal.

Após os procedimentos de praxe, o corpo foi liberado para a funerária de plantão realizar a remoção.

Compartilhe:
Últimas notícias

Últimas notícias

© 2008-2025 - Todos os direitos reservados a Jornal Extra de Rondônia.