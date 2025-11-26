Mulher morre após colisão entre motoneta e picape em Vilhena

Uma mulher identificada como Liliane Costa Reginaldo, de 32 anos, morreu na tarde desta quarta-feira, 26 de novembro de 2025, após se envolver em uma colisão com uma picape no cruzamento da Avenida Curitiba com a Avenida Presidente Nasser, no bairro Jardim América, em Vilhena.

Imagens de câmeras de segurança instaladas nas proximidades registraram o momento exato da batida.

A vítima conduzia uma motoneta e seguia pela via sentido Cuiabá, quando atingiu uma caminhonete que transitava no sentido Avenida Rondônia.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, porém, ao chegar ao local, constatou que Liliane já estava sem vida. A área foi isolada pela Polícia Militar até a conclusão dos trabalhos da Perícia Criminal.

Após os procedimentos de praxe, o corpo foi liberado para a funerária de plantão realizar a remoção.