PF investiga fraudes em empréstimos consignados vinculadas a autarquia municipal em Cacoal; operação teve reflexos em Vilhena

A Polícia Federal (PF) deflagrou, nesta quarta-feira (26/11), a Operação “Espelho de Papel”, com o objetivo de combater crimes de estelionato, falsificação de documentos públicos, associação criminosa e lavagem de capitais, decorrentes de fraudes em contratos de empréstimos consignados firmados por meio de convênio entre o Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) de Cacoal/RO e a Caixa Econômica Federal (CEF), destinados exclusivamente a servidores públicos da autarquia.

As investigações tiveram início após comunicação da instituição financeira, relatando irregularidades em nove contratos firmados entre setembro e novembro de 2022, com indícios de fraude documental e simulação de vínculos funcionais. Os investigados teriam utilizado documentos falsos para se fazerem passar por servidores do SAAE e, com isso, obter liberação de margens consignáveis e contratação dos empréstimos.

As operações ocorreram em agências bancárias do Distrito Federal, embora os contratantes residissem em municípios de Rondônia.

O esquema envolvia a inserção indevida de dados em sistemas de consignação, movimentações financeiras atípicas e repasses de valores a terceiros, estimando-se que o prejuízo causado supere R$ 1,2 milhão de reais.

Ao todo, foram cumpridos 20 (vinte) mandados de busca e apreensão nas cidades de Porto Velho/RO, Cacoal/RO, Vilhena/RO e Sorocaba/SP, e sequestro de bens no valor total de R$ 1.291.644,71, expedidos pela 7ª Vara Federal da Seção Judiciária de Rondônia.

A investigação prossegue com a análise do material apreendido. Os investigados poderão responder pelos crimes de estelionato majorado, falsificação de documento público, associação criminosa e lavagem de capitais.

A Polícia Federal reafirma seu compromisso com o combate à corrupção e a proteção dos recursos públicos, especialmente no âmbito de instituições municipais, cuja função é essencial à prestação de serviços básicos à população.