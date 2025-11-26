PM fecha ponto de tráfico e prende suspeitos com drogas, dinheiro e munições em Vilhena

No começo da tarde desta quarta-feira, 26 de novembro de 2025, a Polícia Militar foi acionada para atender uma denúncia de que uma residência situada na Travessa 837, no bairro Alto Alegre, em Vilhena, estaria funcionando como ponto de venda de drogas.

Segundo apurado pelo Extra de Rondônia, ao chegar ao endereço, a equipe da Rádio Patrulha visualizou um homem entregando um invólucro a outro indivíduo, que se afastou rapidamente após receber o objeto.

Diante da suspeita, a guarnição realizou a abordagem e, durante busca pessoal, encontrou uma porção de crack com o homem. Ele relatou ter adquirido a droga na residência por R$ 10,00.

Ao retornar ao local, os policiais observaram uma mulher em frente ao portão em atitude semelhante. Ela recebeu uma porção de crack e entregou dinheiro a outra mulher, posteriormente identificada como esposa do suspeito que havia realizado a primeira entrega. Na abordagem, foram encontrados com ela uma porção de crack, R$ 15,00 e um celular modelo Redmi.

Diante do flagrante de tráfico, os militares entraram no imóvel, onde estavam o esposo da mulher e um segundo homem. Com ele, foi apreendida uma carteira de cigarro contendo cinco invólucros de papel, cada um com diversas pedras de crack, caracterizando a preparação para comercialização, além de um celular Samsung modelo A11.

Ainda durante as buscas, os policiais localizaram com o responsável pelo imóvel uma pedra grande de crack acondicionada em uma sacola plástica branca e um celular Motorola verde. Em outra mulher que estava na casa, foi apreendido R$ 378,00 no short que ela vestia, além de um celular Poco azul.

A revista no interior da residência resultou na apreensão de R$ 89,45 escondidos no colchão do casal, uma porção de maconha, duas porções de crack contendo sete pedras da droga, encontrados no armário da cozinha. Na sala, os policiais encontraram ainda uma balança de precisão, duas munições calibre .22 e outros três aparelhos celulares.

Durante a continuidade da ocorrência, um homem chegou à residência e disse ter ido ao local para comprar R$ 20,00 em droga. Com ele, foram encontrados o valor mencionado e um celular Samsung preto.

Diante dos fatos, todos os envolvidos foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil para registro da ocorrência e demais providências cabíveis.