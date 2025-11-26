VÍDEO E FOTOS: “crateras” em vias públicas geram risco para motoristas e pedestres e vereador cobra atitude de prefeito em Cerejeiras

Grande parte da cidade de Cerejeiras, na região sul de Rondônia, está tomada por crateras, o que tem causado grande preocupação entre os moradores.

A situação ganhou ainda mais destaque após ter sido tema de discurso do vereador Jandir Emiliano “Vigilante” na última sessão ordinária da Câmara Municipal, realizada na segunda-feira, 24.

Durante sua fala na tribuna, o parlamentar requereu providências quanto à resolução do problema, além de alertar para os riscos que as crateras representam à população (assista ao vídeo abaixo).

Veículos podem sofrer danos e, mais grave ainda, pessoas correm o risco de cair e sofrer lesões sérias devido aos buracos nas ruas.

Jandir “Vigilante” destacou que, em março deste ano, apresentou uma indicação ao Executivo solicitando pavimentação urbana ou melhorias nas áreas mais críticas da cidade, com o objetivo de evitar acidentes e melhorar a mobilidade urbana. Ele reforçou que a intenção da sua denúncia não é difamar o prefeito Sinésio José de Souza, mas sim buscar uma solução para um problema que afeta a qualidade de vida dos cidadãos. “Agora, devido a essa situação, todos os vereadores serão cobrados”, afirmou em sessão.

A reportagem do Extra de Rondônia registrou diversas imagens de pontos da cidade que vêm gerando reclamações frequentes da população cerejeirense. A expectativa é que providências sejam tomadas o mais breve possível para resolver o problema e garantir a segurança de todos.

Sem assessoria de imprensa, a prefeitura de Cerejeiras não divulga esclarecimentos à sociedade. Mesmo assim, o site deixa espaço à disposição das autoridades locais para eventuais explicações do caso.

>>> CONFIRA ABAIXO: