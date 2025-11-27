Facebook Instagram
quinta-feira, 27 de novembro de 2025.

Candidata rondoniense concorre ao Miss Brasil 35+ em São Paulo; veja fotos

Miss Rondônia Vanilda Lamarche / Foto: Assessoria

A beleza madura e a força da mulher nortista estarão presentes no Miss Brasil 35+ 2025 por meio da rondoniense Vanilda Lamarche, de 39 anos. O concurso será realizado entre os dias 29 de novembro e 1º de dezembro, em São Paulo (SP), reunindo representantes de todo o país em um evento que celebra elegância, propósito e representatividade.

Natural de Pimenta Bueno, Vanilda reúne características marcantes que refletem a essência de uma Miss: 1,65m de altura, 58 kg, cabelos loiros, olhos pretos e um sorriso expressivo. Além da presença estética, sua inteligência, disciplina e determinação reforçam a preparação para disputar o título nacional.

Foto: Assessoria

A candidata recebe treinamento da Agency de Modelo Felicittá, dirigida por Gleice Leite, referência no estado e responsável pela formação de modelos e misses há 17 anos. Com 21 títulos nacionais e cinco internacionais, a agência é considerada uma das mais respeitadas do Norte na capacitação técnica, comportamental e social de talentos.

Segundo Gleice, o concurso “vai muito além da beleza física. Ele valoriza postura, responsabilidade social e a capacidade das candidatas de se posicionarem como verdadeiras influenciadoras do bem”.

A crescente valorização dos concursos de beleza em Rondônia tem revelado mulheres diversas, fortes e cada vez mais preparadas para representar o estado em competições nacionais. Vanilda reforça essa tradição, levando consigo sua história, maturidade e carisma — características que prometem destacar Rondônia no Miss Brasil 35+ deste ano.

Com a preparação afiada e uma trajetória marcada por superação e propósito, Rondônia estará muito bem representada. Que venha o título.

Bate-bola de Beldades – Miss Rondônia 35+ 2025

  • Nome: Vanilda Lamarche

  • Idade: 39 anos

  • Signo: Capricórnio

  • Livro favorito: Violetas na Janela

  • Dica de beleza: Tomar muita água e se alimentar bem

  • Profissão: Empresária

  • O que não pode faltar na bolsa: Protetor solar

  • Melhor lembrança: O nascimento dos meus filhos

  • Presente marcante: Um ralo

  • Conquista que te orgulha: A mulher que me tornei

  • Bebida favorita: Whisky

  • Esporte preferido: Futsal

  • Comida preferida: Churrasco

  • Na geladeira não pode faltar:

  • Time do coração: Flamengo

  • Animal de estimação: Cachorro

  • Viagem inesquecível: Rio de Janeiro

  • Cor favorita: Amarelo

  • Costuma ler? Sim

  • Filme favorito: A Colombiana

  • Atriz favorita: Paolla Oliveira

  • Tipo de música: Sertanejo

  • Local que deseja conhecer: Paris

  • Um medo: Ficar doente

O que representa para você ser uma mulher do Norte?
“É orgulho, raiz e resistência. Ser mulher do Norte é ter a força da terra e a doçura dos rios.”

Qual é o maior desafio de ser Miss Rondônia 35+?
“O maior desafio é traduzir, em cada passo e cada palavra, a diversidade e a garra do meu estado. Rondônia é única, e levar essa identidade para o Brasil inteiro exige dedicação e responsabilidade”.

O que você sente ao representar Rondônia para todo o país?
“É um privilégio e uma grande responsabilidade. Levo comigo o nome do meu estado e de todas as mulheres que acreditam em mim. Isso me motiva a dar sempre o meu melhor”.

Suas expectativas para o Miss Brasil 35+?
“A expectativa é a melhor possível. Estou me preparando com foco e carinho, e quero viver cada etapa com leveza”.

Sua dica para quem sonha em ser Miss?
“Acredite no seu valor e se prepare com carinho. Ser Miss vai muito além da beleza; é atitude, propósito e presença”.

Se vencer o Miss Brasil 35+, quais serão seus objetivos?
“Quero atuar em projetos sociais voltados ao empoderamento feminino, autoestima e oportunidades para mulheres acima dos 35 anos, mostrando que nunca é tarde para recomeçar ou brilhar”.

Mensagem para o Brasil:
“Quero inspirar meninas e mulheres, mostrando que ser Miss é atitude, empatia, representatividade e transformação. Quero ser ponte entre sonhos e oportunidades”.

