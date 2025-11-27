Candidata rondoniense concorre ao Miss Brasil 35+ em São Paulo; veja fotos

A beleza madura e a força da mulher nortista estarão presentes no Miss Brasil 35+ 2025 por meio da rondoniense Vanilda Lamarche, de 39 anos. O concurso será realizado entre os dias 29 de novembro e 1º de dezembro, em São Paulo (SP), reunindo representantes de todo o país em um evento que celebra elegância, propósito e representatividade.
Natural de Pimenta Bueno, Vanilda reúne características marcantes que refletem a essência de uma Miss: 1,65m de altura, 58 kg, cabelos loiros, olhos pretos e um sorriso expressivo. Além da presença estética, sua inteligência, disciplina e determinação reforçam a preparação para disputar o título nacional.
A candidata recebe treinamento da Agency de Modelo Felicittá, dirigida por Gleice Leite, referência no estado e responsável pela formação de modelos e misses há 17 anos. Com 21 títulos nacionais e cinco internacionais, a agência é considerada uma das mais respeitadas do Norte na capacitação técnica, comportamental e social de talentos.
Segundo Gleice, o concurso “vai muito além da beleza física. Ele valoriza postura, responsabilidade social e a capacidade das candidatas de se posicionarem como verdadeiras influenciadoras do bem”.
A crescente valorização dos concursos de beleza em Rondônia tem revelado mulheres diversas, fortes e cada vez mais preparadas para representar o estado em competições nacionais. Vanilda reforça essa tradição, levando consigo sua história, maturidade e carisma — características que prometem destacar Rondônia no Miss Brasil 35+ deste ano.
Com a preparação afiada e uma trajetória marcada por superação e propósito, Rondônia estará muito bem representada. Que venha o título.
Bate-bola de Beldades – Miss Rondônia 35+ 2025
-
Nome: Vanilda Lamarche
-
Idade: 39 anos
-
Signo: Capricórnio
-
Livro favorito: Violetas na Janela
-
Dica de beleza: Tomar muita água e se alimentar bem
-
Profissão: Empresária
-
O que não pode faltar na bolsa: Protetor solar
-
Melhor lembrança: O nascimento dos meus filhos
-
Presente marcante: Um ralo
-
Conquista que te orgulha: A mulher que me tornei
-
Bebida favorita: Whisky
-
Esporte preferido: Futsal
-
Comida preferida: Churrasco
-
Na geladeira não pode faltar: —
-
Time do coração: Flamengo
-
Animal de estimação: Cachorro
-
Viagem inesquecível: Rio de Janeiro
-
Cor favorita: Amarelo
-
Costuma ler? Sim
-
Filme favorito: A Colombiana
-
Atriz favorita: Paolla Oliveira
-
Tipo de música: Sertanejo
-
Local que deseja conhecer: Paris
-
Um medo: Ficar doente
O que representa para você ser uma mulher do Norte?
“É orgulho, raiz e resistência. Ser mulher do Norte é ter a força da terra e a doçura dos rios.”
Qual é o maior desafio de ser Miss Rondônia 35+?
“O maior desafio é traduzir, em cada passo e cada palavra, a diversidade e a garra do meu estado. Rondônia é única, e levar essa identidade para o Brasil inteiro exige dedicação e responsabilidade”.
O que você sente ao representar Rondônia para todo o país?
“É um privilégio e uma grande responsabilidade. Levo comigo o nome do meu estado e de todas as mulheres que acreditam em mim. Isso me motiva a dar sempre o meu melhor”.
Suas expectativas para o Miss Brasil 35+?
“A expectativa é a melhor possível. Estou me preparando com foco e carinho, e quero viver cada etapa com leveza”.
Sua dica para quem sonha em ser Miss?
“Acredite no seu valor e se prepare com carinho. Ser Miss vai muito além da beleza; é atitude, propósito e presença”.
Se vencer o Miss Brasil 35+, quais serão seus objetivos?
“Quero atuar em projetos sociais voltados ao empoderamento feminino, autoestima e oportunidades para mulheres acima dos 35 anos, mostrando que nunca é tarde para recomeçar ou brilhar”.
Mensagem para o Brasil:
“Quero inspirar meninas e mulheres, mostrando que ser Miss é atitude, empatia, representatividade e transformação. Quero ser ponte entre sonhos e oportunidades”.