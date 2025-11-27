Candidata rondoniense concorre ao Miss Brasil 35+ em São Paulo; veja fotos

A beleza madura e a força da mulher nortista estarão presentes no Miss Brasil 35+ 2025 por meio da rondoniense Vanilda Lamarche, de 39 anos. O concurso será realizado entre os dias 29 de novembro e 1º de dezembro, em São Paulo (SP), reunindo representantes de todo o país em um evento que celebra elegância, propósito e representatividade.

Natural de Pimenta Bueno, Vanilda reúne características marcantes que refletem a essência de uma Miss: 1,65m de altura, 58 kg, cabelos loiros, olhos pretos e um sorriso expressivo. Além da presença estética, sua inteligência, disciplina e determinação reforçam a preparação para disputar o título nacional.

A candidata recebe treinamento da Agency de Modelo Felicittá, dirigida por Gleice Leite, referência no estado e responsável pela formação de modelos e misses há 17 anos. Com 21 títulos nacionais e cinco internacionais, a agência é considerada uma das mais respeitadas do Norte na capacitação técnica, comportamental e social de talentos.

Segundo Gleice, o concurso “vai muito além da beleza física. Ele valoriza postura, responsabilidade social e a capacidade das candidatas de se posicionarem como verdadeiras influenciadoras do bem”.

A crescente valorização dos concursos de beleza em Rondônia tem revelado mulheres diversas, fortes e cada vez mais preparadas para representar o estado em competições nacionais. Vanilda reforça essa tradição, levando consigo sua história, maturidade e carisma — características que prometem destacar Rondônia no Miss Brasil 35+ deste ano.

Com a preparação afiada e uma trajetória marcada por superação e propósito, Rondônia estará muito bem representada. Que venha o título.

Bate-bola de Beldades – Miss Rondônia 35+ 2025

Nome: Vanilda Lamarche

Idade: 39 anos

Signo: Capricórnio

Livro favorito: Violetas na Janela

Dica de beleza: Tomar muita água e se alimentar bem

Profissão: Empresária

O que não pode faltar na bolsa: Protetor solar

Melhor lembrança: O nascimento dos meus filhos

Presente marcante: Um ralo

Conquista que te orgulha: A mulher que me tornei

Bebida favorita: Whisky

Esporte preferido: Futsal

Comida preferida: Churrasco

Na geladeira não pode faltar: —

Time do coração: Flamengo

Animal de estimação: Cachorro

Viagem inesquecível: Rio de Janeiro

Cor favorita: Amarelo

Costuma ler? Sim

Filme favorito: A Colombiana

Atriz favorita: Paolla Oliveira

Tipo de música: Sertanejo

Local que deseja conhecer: Paris

Um medo: Ficar doente

O que representa para você ser uma mulher do Norte?

“É orgulho, raiz e resistência. Ser mulher do Norte é ter a força da terra e a doçura dos rios.”

Qual é o maior desafio de ser Miss Rondônia 35+?

“O maior desafio é traduzir, em cada passo e cada palavra, a diversidade e a garra do meu estado. Rondônia é única, e levar essa identidade para o Brasil inteiro exige dedicação e responsabilidade”.

O que você sente ao representar Rondônia para todo o país?

“É um privilégio e uma grande responsabilidade. Levo comigo o nome do meu estado e de todas as mulheres que acreditam em mim. Isso me motiva a dar sempre o meu melhor”.

Suas expectativas para o Miss Brasil 35+?

“A expectativa é a melhor possível. Estou me preparando com foco e carinho, e quero viver cada etapa com leveza”.

Sua dica para quem sonha em ser Miss?

“Acredite no seu valor e se prepare com carinho. Ser Miss vai muito além da beleza; é atitude, propósito e presença”.

Se vencer o Miss Brasil 35+, quais serão seus objetivos?

“Quero atuar em projetos sociais voltados ao empoderamento feminino, autoestima e oportunidades para mulheres acima dos 35 anos, mostrando que nunca é tarde para recomeçar ou brilhar”.

Mensagem para o Brasil:

“Quero inspirar meninas e mulheres, mostrando que ser Miss é atitude, empatia, representatividade e transformação. Quero ser ponte entre sonhos e oportunidades”.