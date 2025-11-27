Colisão deixa duas pessoas feridas em cruzamento recém-pavimentado em Vilhena

Na manhã desta quinta-feira, 27 de novembro de 2025, a guarnição do Pelotão de Trânsito (PTRAN) foi acionada para atender uma colisão transversal envolvendo um automóvel e uma motocicleta no cruzamento da Rua Goiás com a Rua Mato Grosso, no bairro Jardim das Oliveiras, em Vilhena.

Segundo apurou o Extra de Rondônia, ao chegar ao local os militares constataram que as vítimas já haviam sido socorridas por bombeiros e encaminhadas ao Hospital Regional.

Os veículos envolvidos também não estavam mais no ponto do impacto. Uma testemunha permaneceu no cruzamento, cuidando da motocicleta danificada, e informou que os feridos haviam sido levados para atendimento médico.

A equipe deslocou-se até o hospital, onde conversou com a condutora do automóvel. Ela relatou que trafegava pela Rua Goiás, sentido Avenida Rondônia, e ao cruzar a Rua Mato Grosso foi atingida lateralmente pela motocicleta, que seguia sentido BR-174.

Os policiais verificaram que o cruzamento havia sido recentemente pavimentado e ainda não possuía sinalização vertical ou horizontal instalada, o que pode ter contribuído para o acidente.

A condutora do carro não sofreu lesões e teve o veículo liberado. Já o motociclista apresentava escoriações e queixava-se de dores na região lombar.

A passageira que seguia com ele sofreu ferimentos visíveis nos membros inferiores, fratura no pé direito e suspeita de fratura na perna direita. Ambos receberam atendimento da equipe de resgate.

A motocicleta foi liberada e permaneceu sob responsabilidade da testemunha que aguardava no local.