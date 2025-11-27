Deputado Ezequiel Neiva anuncia a chegada de micro-ônibus para fortalecer o transporte de pacientes da saúde em Cabixi

O município de Cabixi acaba de reforçar sua estrutura de transporte na área da saúde com a chegada de um micro-ônibus novo, adquirido por meio de um investimento de R$ 610 mil destinado pelo deputado estadual Ezequiel Neiva (União Brasil).

O veículo foi viabilizado a pedido do vereador Fábio Luz (Fabinho), em parceria com o prefeito Silvano, que tem buscado ampliar a qualidade do atendimento oferecido à população.

O novo micro-ônibus será utilizado no deslocamento de pacientes que precisam realizar consultas, exames e tratamentos em outros municípios, como Vilhena, Cacoal e Porto Velho. O trajeto, longo e cansativo, exige segurança, conforto e confiabilidade, fatores que tornam o veículo recém-chegado um reforço essencial para o sistema de saúde local.

Equipado para garantir viagens mais seguras e humanizadas, o micro-ônibus atende uma demanda crescente e representa um avanço significativo no suporte aos pacientes, especialmente aqueles que dependem do transporte público municipal para receber atendimento especializa

do.

Para o deputado Ezequiel Neiva, o investimento reafirma o compromisso com a melhoria dos serviços de saúde e com a qualidade de vida dos moradores de Cabixi. “Com mais este equipamento, Cabixi fortalece sua capacidade de atendimento e assegura mais dignidade aos pacientes que dependem do transporte oferecido pelo município”, observou o parlamentar.