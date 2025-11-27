Feirão Black Sicredi oferece condições especiais para aquisição de veículos no Shopping Jardins de Vilhena

O Feirão Black Sicredi será realizado entre os dias 27 e 29 de novembro de 2025, no estacionamento subterrâneo do Shopping Jardins de Vilhena, reunindo garagistas renomados da região e oferecendo condições diferenciadas para quem deseja adquirir um carro novo ou seminovo. O evento é voltado para associados do Sicredi e para o público em geral interessado em oportunidades atrativas no mercado automotivo.

Com o objetivo de facilitar a realização do sonho do veículo próprio, o Feirão disponibilizará financiamento facilitado, condições exclusivas via agências Sicredi e plataforma Parceiros Sicredi, além de consórcios para veículos leves e pesados com descontos na taxa de administração. Para garagistas e lojistas do shopping, haverá vantagens na adquirência CLOVER, com taxas reduzidas por 60 dias.

Estrutura preparada para atender o público

O evento contará com mesas e cadeiras para atendimento, internet para agilizar propostas e cadastros, refrigeradores para conforto dos expositores e identificação visual padronizada com painéis 2×2 das garagens participantes. Os veículos expostos também terão placas com logos das respectivas lojas.

Garagistas parceiros confirmados

Entre os participantes estão:

Prisma Veículos, Metta Motors, LA Veículos, Colombo Veículos, Elite Veículos, Vaccari Veículos, Carlão Veículos, Mega Car, Cone Sul Veículos (Macarrão), Vilhena Veículos e Ford Canaã.

Cada parceiro oferecerá vouchers para presentear compradores, válidos para consumo na praça de alimentação do Shopping Jardins de Vilhena. Além disso, cada garagem poderá disponibilizar benefícios adicionais, como tanque cheio, brindes, transferência gratuita ou outras vantagens exclusivas.

Condições especiais para associados Sicredi

Durante o Feirão Black Sicredi, estarão disponíveis:

Taxas de financiamento a partir de 1,3% ao mês, com possibilidade de financiar até 90% do valor do veículo;

Carência de até 60 dias para iniciar o pagamento;

Descontos em consórcios;

Taxas reduzidas na adquirência CLOVER com parcelamento em até 21 vezes;

Descontos em seguros auto;

Cadastro facilitado na plataforma Parceiros Sicredi;

Abertura de conta imediata para novos associados.

Ação pré-Feirão

Nos dias 14 e 15 de novembro, será realizada no Shopping Jardins de Vilhena uma exposição especial de veículos antigos, acompanhada da distribuição de brindes, como chaveiros e aromatizantes. O público poderá participar de uma enquete interativa indicando qual veículo gostaria de ver no Feirão.

Divulgação e mídia

Vídeos especiais serão produzidos com os garagistas parceiros, destacando a procedência dos veículos, a experiência das lojas e os benefícios exclusivos disponibilizados no evento, incluindo vouchers, brindes, vantagens na troca e condições diferenciadas.

O Feirão Black Sicredi promete reunir boas oportunidades e atrair consumidores interessados em negociar com segurança e vantagens na unidade instalada no Shopping Jardins de Vilhena.