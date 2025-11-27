Homem é detido após atitude suspeita e polícia encontra porções de maconha em residência em Vilhena

Na manhã desta quinta-feira, 27 de novembro de 2025, uma guarnição da Rádio Patrulha realizava patrulhamento em Vilhena quando avistou um indivíduo que, ao perceber a presença da viatura, passou a apresentar conduta considerada suspeita.

Segundo a polícia, ele manteve o rosto voltado para o chão, mudou repentinamente de direção e acelerou o passo enquanto conduzia uma bicicleta, aparentando inquietação e sinais de nervosismo.

Conforme apurado pelo Extra de Rondônia, durante a abordagem o homem forneceu informações inconsistentes sobre sua identidade, omitindo parte do nome e afirmando não portar documentos.

Diante das divergências, a equipe realizou consultas operacionais e constatou que ele já havia cumprido pena na Casa de Detenção de Vilhena por tráfico de drogas.

Com autorização do abordado, os policiais se deslocaram até a residência dele para tentar localizar seus documentos pessoais.

Durante as buscas, nenhum documento foi encontrado, porém os militares localizaram uma porção de maconha sob o colchão e outra quantidade da mesma substância dentro de uma sacola.

O material entorpecente foi apreendido e a ocorrência registrada para que as medidas cabíveis sejam adotadas pela autoridade competente.