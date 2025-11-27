Joaninha retorna a Rondônia para show em Chupinguaia

O piloto Gilmar “Joaninha” Flores, dez vezes campeão brasileiro de Motocross Freestyle e maior nome da modalidade no país, e a Equipe J99 Freestyle Show retornam a Rondônia para apresentação em Chupinguaia neste domingo (30).

O espetáculo “Domingo Radical” será realizado a partir das 17h na Avenida Valter Luiz (Posto Ribeiro) e também conta com “Fúria em 4 Rodas – Show de Manobras em Carros” como atração para encerrar o Campeonato Municipal de Velocross e de Som Automotivo.

O convite surgiu após o sucesso das apresentações realizadas pela equipe J99 em outubro e novembro em Machadinho d’Oeste, Ji-Paraná, Colorado do Oeste e Jaru, todas em Rondônia.

“O retorno a Rondônia é sempre especial. Quando achávamos que tínhamos encerrado a agenda de novembro no estado, fomos surpreendidos com o convite para Chupinguaia. Agradeço ao deputado Cássio Gois e ao prefeito Dr. Wesley Araújo pela confiança no trabalho da equipe J99. É gratificante ver que nossa turnê teve repercussão positiva e que o público rondoniense quer mais. Vamos fazer uma apresentação memorável para Chupinguaia”, disse Joaninha.

Com participações pelos principais eventos mundiais da modalidade — incluindo Red Bull X-Fighters e X Games Brasil —, Joaninha lidera a equipe que se consolidou como referência em entregas profissionais de espetáculos de FMX no território nacional. O elenco conta com pilotos de comprovada experiência competitiva, como Robertt Fire, terceiro colocado no Campeonato Brasileiro de FMX.

O repertório de Joaninha inclui manobras de alta complexidade técnica como o underflip — sua assinatura, um backflip fora do eixo de rotação — além de underflip heel clicker, backflip double can indian air, backflip Superman, backflip nec-nec e backflip no hands. Segundo Joaninha, a execução das manobras nos shows depende de fatores climáticos, técnicos e de infraestrutura de cada evento.

A J99 opera com estrutura própria, incluindo rampas, equipamentos de segurança e equipe técnica especializada. As apresentações contam com locução de Jaques Fernandes e ambientação sonora do DJ Feio.

Serviço

Domingo Radical – Chupinguaia

Data: 30 de novembro (domingo)

Horário: 17h

Local: Avenida Valter Luiz (Posto Ribeiro)

Sobre a Equipe J99 Freestyle Show

A Equipe J99 é a principal referência do Freestyle Motocross no Brasil, com mais de duas décadas de atuação. Liderada por Joaninha, que acumula participações históricas como primeiro brasileiro a avançar para a segunda fase do Red Bull X-Fighters (8º lugar no Rio de Janeiro em 2008) e 5º lugar no Campeonato Mundial de FMX (Night of the Jumps) em Fortaleza, a J99 mantém treinamento constante em seu Centro de Treinamento em Sinop (MT), equipado com recepção inflável para saltos.

Patrocínio: Sport Bay | Pro Tork | KTM Sport Bay | Rauch Locações e Serviços | Ideal Gráficos

Redes Sociais: