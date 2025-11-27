Motociclista foge da polícia após manobras perigosas e é preso em Vilhena

Na tarde desta quinta-feira, 27 de novembro de 2025, uma guarnição da Rádio Patrulha realizava patrulhamento tático pela Avenida Paraná, no bairro Jardim Eldorado, em Vilhena, quando flagrou um motociclista realizando manobras perigosas em via pública.

Segundo apurado pelo Extra de Rondônia, o condutor trafegava em velocidade acima do permitido, realizando zigue-zagues entre veículos e colocando em risco usuários da via. Diante da situação, os policiais acionaram sinais sonoros e luminosos e deram ordem de parada, que foi ignorada.

O motociclista iniciou fuga em alta velocidade, desobedecendo normas de trânsito e dirigindo de maneira arriscada. A equipe iniciou acompanhamento tático para capturá-lo com segurança. Já no bairro Parque Industrial Tancredo Neves, o condutor abandonou a motocicleta e tentou fugir a pé, mas foi alcançado e detido.

Ao ser abordado, o suspeito afirmou que fugiu “para fazer graça” e que “foi um momento de bobeira”, além de demonstrar receio de ter o veículo recolhido. Conforme a ocorrência, ele não apresentava sinais de embriaguez, portanto não foi convidado a realizar o teste do etilômetro.

A motocicleta foi removida ao pátio da Ciretran devido às infrações cometidas. O homem recebeu voz de prisão e foi apresentado à autoridade judiciária para as providências cabíveis.