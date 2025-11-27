Mulher denuncia ameaças e injúrias recebidas pelo WhatsApp no distrito do Guaporé

Na quarta-feira, 26 de novembro, uma moradora do distrito do Guaporé procurou a Polícia Militar para denunciar ameaças e injúrias recebidas por meio de mensagens enviadas pelo aplicativo WhatsApp.

Segundo relatado à guarnição, o autor das ofensas seria um enteado de seu ex-marido, que teria utilizado o aplicativo para enviar diversos xingamentos e ameaças de morte.

Conforme apurado pelo Extra de Rondônia, a vítima informou que recebeu mensagens de um número atribuído ao suspeito, residente no distrito do Guaporé, em Chupinguaia.

As mensagens continham múltiplas expressões ofensivas e de baixo calão, além de ameaças que, segundo a denunciante, a fizeram temer pela própria integridade física.

A mulher relatou que não possui muitas informações sobre o autor, limitando-se ao vínculo familiar indireto e ao conhecimento de seu endereço.

Ela acrescentou que o motivo da desavença pode estar relacionado a uma ligação telefônica feita por sua filha, de 11 anos, ao pai, que é padrasto do suspeito. A situação teria gerado descontentamento no autor das mensagens, resultando nas ameaças e injúrias.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil de Vilhena, onde serão adotadas as medidas cabíveis.