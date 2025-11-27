SEDAM e FETAGRO promovem ação integrada de Regularização Ambiental e inscrição no PSA em Vilhena

Entre os dias 1 e 5 de dezembro, o município de Vilhena receberá uma ação integrada voltada à regularização ambiental de imóveis rurais e ao apoio a agricultores e agricultoras familiares interessados em acessar benefícios financeiros por meio do Pagamento por Serviços Ambientais (PSA).

A iniciativa é promovida pelo Floresta+ Amazônia, em parceria com a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental (SEDAM) e a Federação dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares (FETAGRO).

O mutirão busca orientar os produtores sobre como manter o Cadastro Ambiental Rural (CAR) atualizado, etapa essencial para a regularização ambiental e requisito obrigatório para participação em políticas de incentivo, como o PSA. Durante o atendimento, a equipe técnica também oferecerá suporte completo para inscrição no edital da modalidade Conservação do Floresta+, que remunera agricultores familiares pela preservação da vegetação nativa em suas propriedades.

A ação tem como público-alvo especialmente pequenos produtores que desejam adequar, corrigir ou finalizar o CAR, além de compreender melhor como acessar os recursos destinados à proteção ambiental em áreas rurais. Técnicos do projeto e das instituições parceiras estarão disponíveis para atendimentos presenciais durante todo o período, facilitando o acesso às informações e ao suporte necessário.

Sobre o Floresta+ Amazônia

O Floresta+ Amazônia é um projeto de cooperação internacional do Governo Federal, liderado pelo Ministério do Meio Ambiente (MMA), em parceria com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD). A iniciativa conta com apoio da Agência Brasileira de Cooperação (ABC) e é financiada pelo Fundo Verde para o Clima (GCF). O objetivo principal é fortalecer a conservação ambiental, estimular boas práticas e valorizar quem mantém a floresta de pé.

Serviço

Quando:

• 1 a 4 de dezembro – das 8h às 17h

• 5 de dezembro – das 8h às 12h

Onde:

Sindicato dos Trabalhadores Rurais

Rua Emília Gripa, 294 – Jardim América, Vilhena (RO)

Mais informações:

• Naelha Sarmento – Coordenadora do Floresta+ em Rondônia – (69) 98118-0333

• Jaqueline Almeida – Ascom Floresta+ – (91) 98242-0434

A ação reforça o compromisso das instituições com o desenvolvimento sustentável, a valorização das famílias rurais e a conservação da floresta amazônica.