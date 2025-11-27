SEM TRANSPARÊNCIA: Câmara não transmite sessão legislativa, presidente ignora questionamentos e caso gera controvérsia em Cerejeiras

Nesta semana, a Câmara Municipal de Cerejeiras violou um dos princípios fundamentais da administração pública: a transparência dos atos públicos.

A sessão ordinária realizada na noite de segunda-feira, 24 de novembro, não foi transmitida pela rádio local nem pela página do Legislativo no YouTube, o que gerou uma série de reclamações e questionamentos por parte da população, que aguardava ansiosamente para acompanhar os pronunciamentos dos parlamentares.

Por meio do WhatsApp, internautas do município criticaram a ausência da transmissão e questionaram o silêncio do presidente da Câmara, Selso Lopes, que, após três dias, ainda não se manifestou oficialmente sobre o ocorrido.

VEREADORES NÃO FORAM COMUNICADOS

Em postagens nas redes sociais, alguns vereadores expressaram sua preocupação com a falta de transmissão da sessão. Internautas compartilharam, inclusive, a suposta manifestação de Gercimara Barbosa (imagem abaixo), que, durante a sessão legislativa, manifestou seu descontentamento pelo fato de não terem sido comunicados previamente sobre a suspensão da transmissão. “Trigésima sétima sessão solene acontecendo, projetos importantíssimos e complexos à serem votados e, infelizmente, não está acontecendo a transmissão nas redes sociais, e alguns vereadores não foram comunicados”, afirmou.

PRESIDENTE IGNORA RECLAMAÇÕES

No início da tarde desta quarta-feira, 26 de novembro, a reportagem do Extra de Rondônia enviou mensagem ao presidente da Câmara, Selso Lopes, buscando esclarecimentos sobre o episódio. Entretanto, até a manhã desta quinta-feira, 27, ele não havia se manifestado oficialmente. Sem assessoria de imprensa, o Poder Legislativo também permanece em silêncio.

Segundo informações obtidas pelo Extra de Rondônia por meio de um parlamentar, o contrato com a empresa responsável pela transmissão das sessões teria sido encerrado, sem a devida renovação. Selso Lopes teria afirmado que planeja adquirir novos equipamentos para que a próprio Câmara possa realizar as transmissões futuramente.