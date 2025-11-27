XX Copa AVV transforma Vilhena na capital do voleibol rondoniense

A cidade de Vilhena voltou a ser o centro do voleibol em Rondônia com a realização da 20ª edição da Copa AVV, evento que reuniu mais de 700 atletas e se consolidou, mais uma vez, como a maior e mais tradicional competição da modalidade no Estado e em toda a região Norte. Com partidas disputadas nas categorias adulto, juvenil e infantil, a Copa promoveu integração entre diferentes faixas etárias e estimulou o surgimento de novos talentos.

O ponto alto da competição ocorreu na última sexta-feira, durante a solenidade de abertura no ginásio Jorge Teixeira, que ficou completamente lotado. A cerimônia foi marcada por homenagens aos atletas escolares que conquistaram as primeiras medalhas de ouro da história do voleibol escolar rondoniense, entrega do Troféu Professor Cardoso, apresentações culturais e grande comoção do público com a presença dos embaixadores olímpicos Fofão e Dante. A dupla dividiu com a atleta da AVV, Isadora Davanse de Freitas, o acendimento simbólico da pira olímpica, momento que emocionou a torcida.

As disputas da XX Copa AVV aconteceram nos ginásios Jorge Teixeira, Meninos da AVV, Geraldão e FAVOO. Além de realizar um evento de grande porte, a Associação Vilhenense de Voleibol brilhou também dentro de quadra, conquistando cinco dos seis títulos da competição: Sub-15 masculino e feminino, Sub-18 masculino e feminino, e Adulto masculino. A performance rendeu ainda destaque nas premiações individuais, com a maioria das indicações indo para atletas da casa.

A Copa AVV contou com patrocínio máster da Prefeitura de Vilhena e dos deputados Luizinho Goebel e Cirone Deiró. O prefeito Flori Cordeiro e o deputado Luizinho Goebel estiveram presentes na abertura, enquanto Cirone Deiró, acompanhado do secretário de Esportes Silmar de Freitas, participou da cerimônia de premiação realizada no ginásio da AVV, ao lado da campeã olímpica Fofão e da presidente da associação, Ana Emerick. Ela ressaltou a importância da parceria com a SEJUCEL, fundamental para a realização da edição deste ano.

O projeto da Associação Vilhenense de Voleibol conta com patrocínio oficial da Prefeitura de Vilhena, Sicoob Credisul, Escola FAVOO, Posto Catarinense e Unimed Vilhena, além da chancela do CMDCA de Vilhena. Também apoiam o projeto a Desafios Contabilidade, Internet 5.8, Academia Power e a Secretaria Municipal de Esportes (SEMES), juntamente com as parcerias da Escola Maria Arlete Toledo, por meio do projeto CTDE, e do Colégio Tiradentes da Polícia Militar V e Álvares de Azevedo, por meio do projeto Cooperando com o Esporte, idealizado pela AVV.

Com organização impecável, alto nível técnico e forte participação da comunidade, a XX Copa AVV reforça a vocação de Vilhena como referência do voleibol rondoniense e celebra duas décadas de incentivo ao esporte e formação de jovens atletas.