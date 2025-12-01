Barbearia Bretas: tradição, estilo e conforto em três unidades em Vilhena

A Barbearia Bretas se destaca em Vilhena por oferecer qualidade, conforto e um atendimento diferenciado, sempre com preço justo.

Para facilitar ainda mais a vida dos clientes, a rede conta com três unidades estrategicamente distribuídas pela cidade, garantindo praticidade e rapidez no atendimento.

As três unidades funcionam de segunda a sábado, das 8h às 20h, sempre prontas para proporcionar aquele cuidado especial.

Unidade 1: Avenida Sabino Bezerra de Queiroz, 5377 – em frente ao Parque Shopping Vilhena.

Unidade 2: Avenida Major Amarante, 3191 – Centro.

Unidade 3: Avenida Curitiba – próximo ao semáforo com a Rua 1705.

A Barbearia Bretas também oferece atendimento com hora marcada, para quem prefere comodidade e agilidade.

Acesse o Instagram @barbeariabretas ou clique no link e agende seu horário: (Clique aqui).