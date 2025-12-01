Confúcio celebra proposta de criação de universidades federais para indígenas e esporte

Em uma cerimônia no Palácio do Planalto nesta quinta-feira (27), o presidente Lula anunciou o envio ao Congresso Nacional de projetos de lei que criam a Universidade Federal Indígena (Unid) e a Universidade Federal do Esporte (UFEsporte).

O senador Confúcio Moura, defensor dessas iniciativas, destacou a importância histórica desse passo para os povos tradicionais e para os desportistas brasileiros. A previsão é de que as novas universidades comecem a funcionar em 2027.

O senador Confúcio Moura enfatizou que a Universidade dos Povos Indígenas, que será instalada em Brasília, já possui um cronograma de implantação definido. “Este é um marco significativo que resgata os direitos de um povo historicamente discriminado. Por outro lado, o lançamento da Universidade do Esporte, que também será situada em Brasília e terá ramificações em todo o país, visa preparar atletas de alto rendimento”, explicou o senador.

Os projetos, assinados pelo presidente Lula, agora precisam ser aprovados pelo Congresso. O presidente ressaltou que a Unid tem o objetivo de corrigir uma “dívida histórica” do Brasil com a população indígena, lembrando que os povos originários “quase foram dizimados” durante a colonização. “Esta universidade é para devolver a dignidade e o respeito que um dia tentaram tirar de vocês neste país”, afirmou Lula em seu discurso.

Além disso, o presidente falou sobre a importância da Universidade do Esporte, defendendo que a criação dessa instituição é essencial para que o esporte “sobreviva” sem depender de milagres individuais. “Ninguém conseguirá fazer na universidade um Pelé. O que faremos é oferecer condições científicas e técnicas para aperfeiçoar aquilo que a pessoa já possui. Cada um já nasce com um dom; o que precisamos é garantir que tenham a chance de desenvolvê-lo”, concluiu Lula.

