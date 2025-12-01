Deputada federal Cristiane Lopes destaca força da agricultura familiar na 1ª Feira Agrotec em Porto Velho

A deputada federal Cristiane Lopes marcou presença na primeira edição da Feira Tecnológica de Agroindústria e Agricultura Familiar (Agrotec), realizada em Porto Velho.

A exposição surge com a proposta de fortalecer o agronegócio local por meio da inovação, da sustentabilidade e da qualificação dos produtores, reunindo máquinas, tecnologia e a força da agricultura familiar que movimenta a economia do campo.

“A Agrotec representa um novo capítulo para o agronegócio de Porto Velho. Aqui, vemos de perto a dedicação de quem produz, a modernização das práticas agrícolas e a coragem dos nossos produtores familiares, que são os verdadeiros protagonistas da economia regional. É uma alegria fazer parte deste momento”, destacou a deputada.

Sustentável, moderna e estrategicamente planejada, a Feira Agrotec recoloca Porto Velho no circuito dos grandes eventos do setor, aproximando produtores, empreendedores, instituições e tecnologias capazes de impulsionar a produtividade e abrir novas oportunidades para o campo. A iniciativa fortalece não apenas o agronegócio, mas também a agricultura familiar, eixo essencial na geração de emprego, renda e segurança alimentar.

Cristiane Lopes parabenizou os organizadores pela realização da feira e reforçou seu compromisso com as pautas do campo e o progresso do setor produtivo.

“Seguirei firme trabalhando para que nossos produtores tenham mais acesso a tecnologia, capacitação e apoio. O desenvolvimento de Rondônia passa, necessariamente, pela valorização de quem trabalha no campo”, concluiu a deputada.