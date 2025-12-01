Deputada Gislaine Lebrinha acompanha uso de escavadeira destinada a Rio Crespo

Deputada Estadual Gislaine Lebrinha (União Brasil) esteve no município de Rio Crespo, para acompanhar o trabalho realizado com a escavadeira hidráulica destinada por meio de emenda parlamentar de sua autoria.

O equipamento, conquistado em parceria com o vereador Geraldo e o prefeito Éder, já está em operação e tem contribuído para a melhoria de estradas, pontes e serviços de apoio aos produtores rurais. “Ver essa máquina em pleno funcionamento é a maior satisfação do nosso trabalho. Cada investimento precisa se transformar em resultado para quem vive e trabalha nos municípios”, afirmou a parlamentar.

Lebrinha destacou ainda a importância da parceria entre o Governo do Estado e os municípios, agradecendo o apoio do governador de Rondônia e dos vereadores, que têm fortalecido as ações voltadas ao desenvolvimento das cidades rondonienses.