Dupla armada rouba comércio no bairro Jardim Primavera em Vilhena

Na noite de domingo, 30 de novembro de 2025, a guarnição da Rádio Patrulha foi acionada para atender uma ocorrência de roubo em um estabelecimento comercial situado na Rua 1705, no bairro Jardim Primavera, em Vilhena.

De acordo com informações obtidas pelo Extra de Rondônia, no local a proprietária relatou que atendia normalmente quando dois indivíduos jovens, magros, de pele morena, usando roupas de frio e portando uma pistola de pequeno porte, entraram no comércio e, mediante ameaça com a arma, exigiram dinheiro e aparelhos celulares.

Como a vítima afirmou não possuir os itens solicitados, os suspeitos passaram a exigir outros produtos. Eles subtraíram um pacote contendo 15 embalagens de fumo Trevo, além de sete carteiras de cigarros das marcas Rothmans e Lucky Strike.

Após o roubo, a dupla fugiu em uma motocicleta de cor preta, possivelmente uma Honda CG Titan. A guarnição realizou diligências na região, porém nenhum suspeito foi localizado.

A ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia Civil, onde o caso será investigado.