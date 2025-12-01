Fiscalização apreende carga de cabos elétricos sem nota fiscal em Vilhena

Na tarde de sábado, 29 de novembro de 2025, a equipe da Coordenadoria da Receita Estadual lavrou um Auto de Infração no Posto Fiscal de Vilhena após identificar o transporte de uma grande quantidade de cabos elétricos desacompanhados de nota fiscal.

Segundo informações apuradas pelo Extra de Rondônia, a carga seguia em uma carreta e era conduzida por um motorista que transportava os produtos sem qualquer documentação comprobatória de origem.

Entre os itens apreendidos estavam cabos flexíveis de diversas bitolas e metragens, com valores individuais que variavam de R$ 5.980,00 a R$ 72.000,00. A soma total da base de cálculo da mercadoria chegou a R$ 270.868,00.

Com base na Legislação vigente, a ação resultou na aplicação de Imposto e Multa correspondente a 100% do valor da operação, totalizando R$ 100.000,00 aproximadamente conforme registrado pelos Agentes Fiscais.

O auto foi lavrado às 12h41 no próprio Posto Fiscal de Vilhena, sendo devidamente quitado.