Governo de RO consolida 2025 como ano histórico de investimentos e avanços na malha viária do estado

O ano de 2025 marcou uma trajetória de grandes transformações para a infraestrutura rodoviária de Rondônia.

O governo de Rondônia ampliou os investimentos em manutenção, pavimentação e modernização, garantindo mais segurança, mobilidade e desenvolvimento econômico no estado.

Com responsabilidade direta sobre mais de 1.500 quilômetros de rodovias pavimentadas e 4.500 quilômetros de estradas primárias não pavimentadas, o Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER-RO) tem atuado de forma contínua em todas as regiões do estado.

Além disso, o DER-RO mantém parcerias com os 52 municípios do estado, executando obras de pavimentação asfáltica, recapeamento e manutenção de estradas vicinais, garantindo melhorias na infraestrutura urbana e rural.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, as ações representam um compromisso sólido com o desenvolvimento do estado. “Cada obra de infraestrutura viária executada é resultado de um trabalho planejado, que visa fortalecer o agronegócio, fomentar o turismo e garantir melhores condições de mobilidade para a população. Em 2025, Rondônia dá um passo decisivo rumo a uma malha rodoviária mais moderna, segura e eficiente, conectando pessoas e oportunidades em todas as regiões”, ressaltou.

PAVIMENTAÇÃO

Distribuída por todas as regiões do estado, a atuação do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes envolveu pavimentações, adequações urbanas, manutenção emergencial e obras estruturais. Entre os destaques está a pavimentação de 84 quilômetros da RO-370, com mais de R$ 310 milhões investidos pelo governo de Rondônia, contemplando pistas novas, sinalização e dispositivos de segurança.

No perímetro urbano de Jacinópolis (RO-420), o DER-RO executou obras de drenagem profunda e pavimentação em pista dupla, com mais de 2,5 quilômetros de extensão, preparando o distrito para um novo patamar de mobilidade. Na RO-491 (Zona da Mata) foram entregues mais de 11 quilômetros de pavimentação asfáltica. Obras também avançaram na RO-383 (Distrito de Riozinho, em Cacoal). Já na RO-387 (Espigão d’Oeste), a via recebeu modernização completa, incluindo terceira faixa, sinalização e novo pavimento. Essas ações consolidaram um pacote de obras que ultrapassou R$ 1 bilhão de investimentos em estradas, segundo o balanço oficial.

De acordo com o diretor-geral do DER-RO, Eder Fernandes, cada obra concluída e cada quilômetro recuperado representam comprometimento com a população rondoniense. “Em 2025, o órgão se posicionou como agente transformador do estado, atuando com qualidade técnica, dentro dos prazos e com foco na segurança dos usuários”, salientou.

AÇÕES MUNICIPALISTAS

Em Porto Velho, bairros como: Três Marias, Castanheiras e Jardim Santana receberam drenagem, asfaltamento e infraestrutura completa, melhorando a mobilidade e a qualidade de vida da população. A RO-005 (Estrada da Penal) também foi contemplada com pavimentação asfáltica. A intervenção também chegou a municípios como Rolim de Moura, onde foram autorizados mais de 13 quilômetros de pavimentação asfáltica com Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), incluindo drenagem, meio-fio, sarjeta e calçadas.

Segundo o diretor-geral adjunto do DER-RO, Anderson Dias, os resultados alcançados em 2025 são fruto de uma gestão técnica e comprometida. “Trabalhamos com planejamento, eficiência e integração entre as regionais, o que permitiu acelerar entregas e garantir qualidade nas obras. O DER-RO segue atuando com responsabilidade, unindo tecnologia, capacitação e esforço humano para transformar a realidade das estradas e contribuir com o desenvolvimento de Rondônia”, assegurou.

MANUTENÇÃO

O DER-RO também manteve atenção às rodovias não pavimentadas, com operações intensificadas de patrolamento, encascalhamento, rebaixamento de morros, correção de curvas e instalação de tubos para drenagem, preservando a trafegabilidade e reduzindo riscos. Já nas rodovias pavimentadas, foram executados serviços de manutenção, roçagem mecanizada e revitalização do asfalto com aplicação de microrrevestimento.

Paralelamente às obras físicas, o órgão ainda promoveu capacitação de servidores e modernizou sua infraestrutura tecnológica, incorporando inovação ao acompanhamento e à execução dos empreendimentos.