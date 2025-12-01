Nos pênaltis, Atlética Titanium conquista título do Aberto do Campeonato Municipal de Futebol em Vilhena

A Prefeitura de Vilhena, por intermédio da Secretaria Municipal de Esportes (Semes), realizou no último sábado, 29, as finais do Campeonato Municipal de Futebol de Campo 2025.

O evento esportivo ocorreu no Estádio “Portal da Amazônia” e reuniu centenas de espectadores para acompanhar as decisões das três categorias.

No principal torneio, o Aberto, Milão Carrocerias Castilho e Atlética Titanium, fizeram uma decisão marcada pelo equilíbrio. Ambas as equipes chegaram invictas e mantiveram forte atuação defensiva, resultando em um placar de 0 a 0 no tempo regulamentar. A decisão foi para os pênaltis, onde o equilíbrio se manteve até as cobranças alternadas. O Atlética Titanium consagrou-se campeão ao vencer por 7 a 6.

Pelo torneio Master 40, a equipe “Entre Amigos” ergueu o trofeú ao vencer o ATFC Titanium pelo placar de 3 a 0. Niumar abriu o placar logo aos 3 minutos do primeiro tempo. Na etapa final, Edvaldo e Edelson completaram a vitória, garantindo o título de forma incontestável.

Na categoria Supermaster 50, para atletas acima de 50 anos, o título ficou com a Aciv, que superou a Ferroviária por 1 a 0. O gol único da partida foi marcado por Ednei no segundo tempo, assegurando a taça para a Aciv.

Além de troféus e medalhas, as equipes campeãs de cada categoria receberam uma premiação de R$ 10 mil cada. As equipes vice-campeãs foram premiadas com R$ 5 mil cada, valores com impostos inclusos.