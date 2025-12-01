PM é acionada após disparos de arma de fogo e ameaças em chácara de Vilhena

Na tarde de domingo, 30 de novembro de 2025, a guarnição da Rádio Patrulha foi acionada para atender uma ocorrência em uma chácara localizada no Setor Vilhena, onde havia denúncia de possíveis disparos de arma de fogo e ameaças.

Segundo apurou o Extra de Rondônia, no local a vítima relatou que seu vizinho estaria consumindo bebida alcoólica com um adolescente e efetuando disparos com uma espingarda.

O filho da comunicante informou já ter visto o armamento anteriormente e confirmou tratar-se de uma espingarda calibre 28, utilizada para disparos direcionados a latas de cerveja.

Ainda conforme a denunciante, ao se aproximar da cerca que divide as propriedades para pedir que o vizinho encerrasse a conduta, ela foi ameaçada de morte.

O suspeito teria afirmado que ela deveria ir embora, “senão iria atirar nela”. A mulher também disse que o adolescente, naquele momento de posse da arma, apontou-a em sua direção, simulando efetuar disparos, o que a fez sentir-se ameaçada.

Ao ser questionado pela guarnição, o suspeito negou os fatos e afirmou que teria apenas estourado algumas “bombinhas”, mas não soube indicar vestígios nem a origem dos artefatos.

No local, porém, os policiais encontraram duas latas de cerveja perfuradas, aparentemente por projéteis, além de um fragmento de chumbo, indícios compatíveis com disparos de arma de fogo. A espingarda mencionada não foi localizada.

A ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis.