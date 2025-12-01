PM é acionada após mulher ser flagrada furtando produtos em loja no centro de Vilhena

Segundo apurou o Extra de Rondônia, na tarde de domingo, 30 de novembro de 2025, a guarnição da Rádio Patrulha foi acionada para atender uma ocorrência de furto em uma loja localizada no centro de Vilhena.

No local, o responsável pelo estabelecimento relatou que, por meio das imagens do circuito interno de segurança, percebeu que uma mulher retirava produtos das prateleiras e os colocava dentro de uma bolsa azul.

Ainda conforme observado, ela seguiu até o caixa e pagou apenas por parte das mercadorias que carregava.

Após deixar o interior da loja, já no estacionamento, o funcionário realizou a abordagem e questionou a suspeita, que confirmou ter saído do estabelecimento com itens que não haviam sido pagos.

Entre os produtos subtraídos estavam três embalagens contendo três facas da marca Tramontina cada, um jogo com quatro potes plásticos da marca São Bernardo, um jogo de copos plásticos da mesma marca, um frasco de lava-louças concentrado da marca Limpol e uma embalagem de 200 ml de sabonete líquido da marca Nivea. Todos os itens foram recuperados.

A mulher foi conduzida para a Delegacia de Polícia Civil, onde a ocorrência foi registrada.