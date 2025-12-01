“Projeto X” será realizado no próximo sábado na Diip Bar em Vilhena

Diip Bar, em parceria com a Arcop Produções, realizará no dia 6 de dezembro o evento denominado “Projeto X”, previsto para ocorrer no espaço da casa noturna em Vilhena. A programação contará com 12 horas de apresentações musicais voltadas aos gêneros funk e eletrônico.

O ingresso possui valor fixado em R$ 50. Segundo informações da organização será realizado três horas de open bar, previsto para iniciar após a meia-noite, incluindo serviço do Bar Gunny e fornecimento de gin para o público feminino, condicionado à disponibilidade de estoque.

Entre as atrações anunciadas estão DJ Rômulo, Caio, DJ Batidão, Ulis, DJ Thi, Vinícius Dutra, DJ Metálica e DJ Dino. As reservas e informações sobre ingressos podem ser obtidas pelos telefones (69) 99341-4881 e (69) 99367-6571.