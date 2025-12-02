Ação ‘Somos Todos Guaporé’ recolhe 2 toneladas de resíduos e reforça consciência ambiental em Pimenteiras do Oeste

A ação Somos Todos Guaporé realizou mais uma expedição de limpeza no Rio Guaporé, em Pimenteiras do Oeste (RO), entre os dias 23 e 28 de novembro. Ao todo, foram retiradas 2 toneladas de resíduos deixados principalmente em acampamentos às margens do rio, meia tonelada a menos que no ano passado.

Entre os materiais recolhidos estavam garrafas pet, latas, geladeiras, fogões, churrasqueiras, cadeiras, colchões, grelhas e até motores antigos. Desde o início do projeto, em 2017, já foram retiradas do ambiente mais de 70 toneladas de resíduos, o que demonstra a crescente adesão à causa e o impacto positivo da ação no ecossistema local.

A iniciativa é desenvolvida pela Sicoob Credisul, em parceria com a Prefeitura de Pimenteiras do Oeste, e contou com a participação de mais de 80 pessoas envolvidas direta e indiretamente. A coleta é realizada por um grupo de voluntários que, nesta edição, percorreu cerca de 260 km de barco até o distrito de Laranjeiras recolhendo os resíduos. No dia 28, a balsa retornou ao porto de Pimenteiras do Oeste carregada com todo o material coletado. A chegada do material foi acompanhada pela imprensa local. No encerramento da ação, os alunos da Polícia Militar Mirim, que haviam participado de uma palestra no dia anterior, acompanharam a coletiva e realizaram uma apresentação no porto da cidade.

O gerente da agência Sicoob Credisul em Pimenteiras, Diego Henrique Dalbem Ferreira, reforça que a iniciativa vai muito além da limpeza. “Tivemos uma pequena redução este ano, e a tendência é diminuir cada vez mais. Para nós, essa ação representa pertencimento. Cuidar do rio é cuidar do futuro das famílias que vivem aqui. Quem ainda não conhece o projeto, venha participar. É transformador.”

Para a prefeita de Pimenteiras do Oeste, Valéria Garcia, a redução na quantidade de lixo coletado é um sinal de avanço. “Mais um ano ao lado da Sicoob Credisul, e a cada edição vemos o quanto essa parceria fortalece a consciência dos turistas e da própria comunidade. O número menor de resíduos mostra que estamos no caminho certo. Agora, precisamos manter esse cuidado para proteger nossas belezas naturais.”

A participação de jovens voluntários chamou atenção nesta edição, reforçando que o cuidado com o rio também está sendo abraçado pelas novas gerações. Entre eles, quem segue acompanhando o trabalho com a experiência de quem já viveu muitas edições é Amilton Souza Brito, voluntário que participa da ação há seis anos e uma das figuras mais antigas do grupo. “Nossa motivação é o rio. A gente vê cada vez mais jovens comprometidos, e isso é incrível. No rio mesmo quase não encontramos lixo, a maior parte vem de acampamentos e pousadas, que deixam o material ensacado para recolhermos. Se o rio é preservado, temos turismo, vida e floresta.”

A edição deste ano reforça o impacto da mobilização e o papel da comunidade na proteção do Rio Guaporé. Cada coleta contribui para manter o rio vivo e garantir que as próximas gerações encontrem um ambiente mais limpo e cuidado.