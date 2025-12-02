Atletas da APAE de Vilhena participarão das XXVI Olimpíadas Especiais das APAEs em Brasília

A APAE de Vilhena confirmou a participação de dois atletas na XXVI Olimpíadas Especiais das APAEs – Edição Nacional, que será realizada em Brasília (DF) no dia 7 de dezembro, com retorno previsto para 14 de dezembro.

Representando o município, competirão:

Ketelen Geovana da Silva, 19 anos, na modalidade de atletismo;

Eduardo Carvalho da Silveira, 12 anos, na modalidade de natação.

A delegação será acompanhada pela professora de Educação Física Lilian Houklef, responsável pela preparação técnica dos atletas. O presidente da APAE de Vilhena, Jones Ely, confirmou o envio dos participantes.

O evento reunirá delegações de diversas regiões do país e integra o calendário nacional das APAEs, promovendo inclusão e desenvolvimento por meio do esporte.