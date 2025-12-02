CBF analisa antecipar duelo entre Mirassol e Flamengo pelo Brasileirão; saiba o motivo

A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) estuda a possibilidade de antecipar a partida entre Mirassol e Flamengo, válida pela 38ª e última rodada do Brasileirão.

A mudança dependerá da confirmação do título nacional pelo Rubro-Negro nesta quarta-feira (3), no Maracanã, diante do Ceará.

A medida, ainda em fase de análise, teria como objetivo oferecer um dia extra de descanso ao elenco antes dos compromissos pela Copa Intercontinental, competição que será disputada no Catar.

Caso a alteração seja aprovada, o duelo, originalmente marcado para domingo (7), às 16h (horário unificado para todos os confrontos da última rodada), seria antecipado para sábado (6), em horário ainda a ser definido pela entidade.

O Flamengo tem estreia marcada no torneio internacional no dia 10 de dezembro, às 14h (de Brasília), contra o Cruz Azul, do México. Com a viagem longa e a exigência física da temporada, a diretoria rubro-negra vê com bons olhos a chance de ganhar um intervalo maior de preparação. A CBF, por sua vez, entende a relevância da participação brasileira na competição e estuda alternativas para facilitar a logística.

Apesar disso, a medida está longe de ser simples. Para que a partida seja antecipada, é necessário que a situação do Mirassol também esteja matematicamente resolvida no Brasileirão.

O clube do interior paulista ainda luta por uma vaga direta na próxima edição da Libertadores e depende dos resultados da penúltima rodada para saber se chegará à última partida com chances reais.

O Leão Caipira ainda está envolvido na disputa, em um cenário que envolve Fluminense, Botafogo e Bahia. Assim, qualquer alteração poderia interferir diretamente na briga por posições e até mexer no cenário da classificação continental.

Dessa forma, a CBF trabalha com cautela, avaliando cenários e impactos antes de tomar uma decisão definitiva. A entidade entende que uma antecipação não pode prejudicar nenhum dos clubes envolvidos na disputa pelas vagas internacionais ou pelo título.

Taça no Maraca

Por outro lado, a entidade já confirmou que a taça do Brasileirão estará no Maracanã nesta quarta-feira. Caso vença o Ceará, o Flamengo garantirá matematicamente o título nacional de forma antecipada. O Rubro-Negro soma 75 pontos, contra 70 do Palmeiras. Com uma vitória, o time liderado por Filipe Luís impediria qualquer possibilidade de reação do rival na rodada final.