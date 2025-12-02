Homem de 69 anos é encontrado morto dentro de casa em Vilhena

Na manhã desta terça-feira, 2 de dezembro de 2025, um homem identificado como Américo Rodrigues de Souza, de 69 anos foi encontrado morto dentro de sua residência, em Vilhena.

Segundo informações apuradas pelo Extra de Rondônia, ele morava sozinho e trabalhava como mecânico de máquinas pesadas.

Um amigo, ao estranhar sua ausência no trabalho, foi até a casa e, ao entrar no imóvel, encontrou o idoso caído.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e, ao chegar ao local, constatou o óbito. A suspeita é de que a morte tenha ocorrido em decorrência de um infarto, já que o corpo não apresentava sinais de violência.

A Polícia Militar registrou a ocorrência e, após os trabalhos periciais, o corpo foi liberado para a funerária de plantão realizar a remoção.