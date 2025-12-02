Irmã de influencer é morta a tiros ao chegar em casa em Vilhena

Na noite desta terça-feira, 2 de dezembro de 2025, uma mulher de 39 anos, identificada como Joana dos Santos, irmã da influenciadora digital conhecida como Dorcas, foi assassinada a tiros ao chegar em casa, no bairro Cidade Nova, em Vilhena.

Segundo as primeiras informações obtidas pelo Extra de Rondônia, a vítima chegava em casa quando um homem armado se aproximou e efetuou vários disparos.

Pelo menos quatro tiros teriam atingido Joana, que caiu ao solo gravemente ferida.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, porém, ao chegar ao local, a equipe apenas constatou o óbito.

A Polícia Militar isolou a área até a conclusão dos trabalhos da Polícia Técnico-Científica (Politec). Após a perícia, o corpo será liberado para a funerária de plantão realizar a remoção.

As circunstâncias e motivação do crime ainda serão investigadas pela Polícia Civil.