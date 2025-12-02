Motociclista sofre fratura exposta em acidente no bairro São José em Vilhena

Nesta terça-feira, 2 de dezembro de 2025, a guarnição da Rádio Patrulha foi acionada pela Central de Operações para atender um acidente de trânsito no bairro São José, em Vilhena.

Ao chegar ao cruzamento da Avenida Jamari com a Rua 7 de Setembro, a equipe policial constatou o envolvimento de um carro e uma motocicleta no sinistro.

Segundo apurou o Extra de Rondônia, a condutora do automóvel Ford Fiesta seguia pela Rua 7 de Setembro, sentido bairro 5º BEC, quando, ao cruzar a Avenida Jamari, teria ignorado a sinalização de “Pare”, provocando colisão transversal com a motocicleta Honda CG 125 Fan, que trafegava pela preferencial.

A condutora do carro não sofreu ferimentos visíveis e recusou atendimento médico. Já a motociclista foi socorrida por uma unidade do Corpo de Bombeiros e encaminhada ao Hospital Regional, onde exames constataram fratura na clavícula e fratura exposta no antebraço esquerdo, permanecendo sob cuidados médicos.

Ambas as envolvidas afirmaram não ter ingerido bebida alcoólica e, segundo a polícia, não apresentavam sinais de embriaguez, sendo dispensadas do teste etílico.

O local do acidente foi preservado até a conclusão dos trabalhos da perícia, e a via posteriormente liberada. Os veículos foram entregues às responsáveis.

A motocicleta da vítima ficou sob guarda de uma conhecida, autorizada pela própria condutora ferida.

A ocorrência foi apresentada à autoridade competente, que adotará as medidas necessárias.