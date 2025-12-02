Pitbull ataca homem e investe contra policiais no bairro Ypê em Vilhena

Na manhã desta terça-feira, 2 de dezembro de 2025, a Central de Operações da Polícia Militar acionou uma guarnição da Rádio Patrulha para atender uma ocorrência de ataque de cão da raça Pitbull, no bairro Ypê, em Vilhena.

Segundo apurado pelo Extra de Rondônia, ao chegar ao local indicado, os policiais confirmaram a situação e encontraram o animal extremamente agressivo.

Em contato com a vítima, ela relatou que seguia para o trabalho quando foi atacada em via pública pelo cão, que a mordeu na perna.

O animal foi localizado em um terreno baldio nas proximidades. Ao perceber a aproximação da equipe policial, avançou contra os militares, que precisaram efetuar disparos de arma de fogo para contê-lo.

Moradores próximos informaram não saber quem seria o responsável pelo Pitbull, o que impossibilitou a identificação de um tutor e eventual responsabilização criminal.

A vítima buscou atendimento médico por meios próprios. A ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia Civil, onde serão adotadas as providências cabíveis.