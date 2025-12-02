Recurso do deputado Ezequiel Neiva garante eliminação de ponte de madeira entre Chupinguaia e Corumbiara

A ponte velha de madeira sobre o Rio Água Preta, na estrada que liga Chupinguaia ao município de Corumbiara, está sendo substituída graças ao investimento do deputado Ezequiel Neiva (União Brasil) que destinou dois tubos armcos ao município, atendendo pedido do vereador Alicate.

Ezequiel Neiva explica que a prefeitura de Chupinguaia está concluindo a instalação dos tubos armcos, cada um com 14 metros de extensão por três metros de diâmetro. Os trabalhos estão sendo executados pela Secretaria Municipal de Obras.

De acordo com o parlamentar, os trabalhos atendem a um sonho antigo da comunidade, que há décadas dependem de uma ponte que já não oferece segurança nem garantia o fluxo adequado de veículos. A estrutura de madeira apresenta problemas todos os anos, exigindo manutenções constantes e trazendo prejuízos para o escoamento da produção agrícola, além de colocar em risco o transporte escolar.

Ezequiel Neiva destaca que a parceria entre o prefeito Wesley Araújo e o vereador Alicate foi decisiva para que essa solução definitiva saísse do papel. Com a conclusão dos serviços, o trecho ganhará mais segurança, durabilidade e eficiência no deslocamento de máquinas, caminhões e ônibus escolares. “Os tubos metálicos têm durabilidade estimada em pelo menos 50 anos. Isso significa décadas de tranquilidade, segurança e garantia de escoamento da produção agrícola sem interrupções”, reforço o deputado.

Com os trabalhos praticamente finalizados, a instalação dos tubos armcos representa mais do que uma obra, é a realização de um sonho coletivo e um marco para o desenvolvimento da zona rural entre Chupinguaia e Corumbiara.